Некоторые знаки зодиака будут очень энергичны 20 октября

Астрологи прогнозируют высокую активность у представителей знака. У вас получится направлять энергию именно туда, куда следует. Получится быстро справляться даже с самыми сложными проектами. Коллеги будут обращаться к вам за советом, а руководство отметит как ценного сотрудника. Будьте осторожны при обращении с острыми предметами, если поранитесь, то порез будет заживать долго и с осложнениями. Вечер проведите в приятной компании на свежем воздухе.