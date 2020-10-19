Столичная программа страхования жилья заканчивается в 2020 году

Согласно действующей программе, москвичи могут получить ущерб, причиненный жилью пожарами, взрывами, авариями или стихийными бедствиями. Она начала работать в девяностых годах ХХ века и тогда 80 процентов ущерба покрывали из городского бюджета, а 20 процентов выплачивали страховые компании. Такой подход понравился москвичам и они стали чаще страховать жилую недвижимость.