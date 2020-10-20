Астрологи предсказывают некоторым знакам зодиака новые увлечения 21 октября

Не очень приятный день для скорпионов. Вас будут раздражать оплошности коллег, а свои вы предпочтете не заметить. Не вступайте в конфликты, не критикуйте и не спорьте. Иначе подорвете свою репутацию над которой работали долгое время. Категорически не рекомендуются деловые встречи и переговоры. Уделите свое внимание текущей работе и подведению итогов. Можно заняться подсчетами и запланировать свой бюджет. Однако, от крупных покупок лучше воздержаться. Пригласите вашу вторую половинку на романтический ужин. От вас давно ждут проявления ваших эмоций, и такая встреча укрепит союз.