Эксперты прокомментировали высокий спрос на облигации компании «Сибстекло»

По словам организатора выпуска, генерального директора «ЮниСервис Капитал» Алексея Антипина, инвесторы оценили соотношение рисков по данным бумагам к их доходности и пришли к выводу, что это выгодное вложение. Об этом свидетельствует то, что облигации торговались выше номинала. Что касается купонной ставки, то она составляет 12,5%. Впрочем, инвесторы смотрели не только на размер потенциального дохода. Им понравилось то, что у компании регулярно увеличивается объем выпускаемой продукции, растет доходность, а также то, что имеются постоянные покупатели.