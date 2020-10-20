Путин поздравил Россельхозбанк с юбилеем

Глава РСХБ рассказал Владимиру Путину о вкладе банка в развитие российского сельского хозяйства. Так за 20 лет существования финансово-кредитной структуры в АПК страны было вложено свыше 9 трлн рублей. Только в прошлом году аграрии получили 1,3 трлн. Особо подчеркнул Листов то, что на помощь банка могут рассчитывать не только крупные сельхозпредприниматели или руководители больших холдингов, но и простые фермеры, сообщает «Московский комсомолец».