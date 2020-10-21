Одному из знаков зодиака нанесут визит нежданные гости 22 октября

В этот день никакие неудачи не смогут испортить вам настроение. У вас получится справиться с любым делом, за которое бы вы не взялись. Вы будете довольно амбициозны и если вас не удовлетворит оплата вашего труда, то может появиться идея о смене места работы. День подойдет для получения новых знаний. Можете записаться на курсы иностранного языка или попытаться начать самостоятельное изучение. Не желательны физические нагрузки, лучше сконцентрируйтесь на умственной активности. Вечером можете организовать вечеринку с конкурсами для друзей и близких.