Семь правил для монтажа видеороликов

В эпоху цифровых технологий и социальных сетей видеоформат становится все популярнее. Редактирование видео – это самый важный процесс в создании любого ролика. Это касается и ведения блога, и создания музыкального клипа, и проведения вебинара. Монтаж – процесс захватывающий и творческий, однако начинающим видеографам стоит учесть некоторые детали. Часто бывает, что глядя на какое-либо видео из интернета, думаешь, как автор смог сделать те или иные технические фишки.