Семь правил для монтажа видеороликов

В эпоху цифровых технологий и социальных сетей видеоформат становится все популярнее. Редактирование видео – это самый важный процесс в создании любого ролика. Это касается и ведения блога, и создания музыкального клипа, и проведения вебинара. Монтаж – процесс захватывающий и творческий, однако начинающим видеографам стоит учесть некоторые детали. Часто бывает, что глядя на какое-либо видео из интернета, думаешь, как автор смог сделать те или иные технические фишки.
Прежде всего, необходимо выбрать подходящую программу для редактирования видео http://video-editor.su/download.php. Почему это важно? Выбор и доступность программы позволит добиться желаемого результата без нервов и в короткие сроки. Программа «ВидеоМОНТАЖ» даст возможность не только отредактировать видео, с ее помощью можно смонтировать фильм и с фотоматериалами.
Что надо учитывать при редактировании роликов?
1. составьте монтажный лист. Он нужен для того, чтобы не запутаться и заранее продумать то, что должно получиться в итоге. В плане можно указать, в каком кадре должны появляться надписи или музыка, какие фрагменты нуждаются в редактировании и так далее.
2. делайте плавные переходы. Длительность переходов должна быть как можно более незаметной, чтобы при просмотре видео не было заминок. Кроме того, учтите, что стыки между кадрами должны соединять фрагменты, снятые с разных планов. Но они не должны перепрыгивать друг на друга.
3. выберите музыку. Музыкальное сопровождение будет создавать настроение видеоролика, поэтому выбирать его нужно также тщательно. Если смена кадров идет быстро, то и музыка должна быть динамичной, и наоборот.
4. корректируйте цвет кадра. При редактировании свет и цвет в кадре не должны резко отличаться. Делайте плавные цветовые переходы между кадрами.
5. редактируйте аудио. Благодаря видеоредактору можно вырезать из аудиодорожки лишние слова и фразы, сделав речь более чистой. Также проверьте как соотносится звук голоса и музыкальное сопровождение. Важно, чтобы они звучали гармонично, не перебивая друг друга.
6. не переборщите с эффектами. Программы по видеомонтажу позволяют выбрать множество эффектов. Часто, ими можно увлечься, но это будет лишь вредить качеству видео.
7. обрезайте длинные фрагменты. В видео стоит оставить самое важное. Сделайте его коротким и лаконичным, чтобы его интереснее было смотреть.
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