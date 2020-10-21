В Нижнем Тагиле открылась новая школа

На открытии присутствовали студенты Уральского госколлежда имени Ползунова из Екатеринбурга и учащиеся средне-специальных образовательных учреждений Нижнего Тагила. Мероприятие посетил глава города Владислав Пинаев.
В непростой эпидемиологической обстановке добровольческое движение имеет огромное значение. Это уже оценили тагильчане, которым волонтеры помогали с доставкой продовольствия и лекарств в период карантинных мер, отметил Владислав Пинаев.
В рамках открытия школы была организована презентация проектов социальной деятельности, которые были реализованы в Нижнем Тагиле в 2020 году.
Напомним, в Нижнем Тагиле 18 октября прошел десятый эко-субботник в рамках проекта «Не словом, а делом». Волонтеры собрались для уборки отходов у Муринского пруда на ГГМ.