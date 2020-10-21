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В Нижнем Тагиле открылась новая школа

21 октября 2020, 17:25
Проектная школа волонтерства и добровольчества открылась на базе Торгово-экономического колледжа в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба мэрии.

На открытии присутствовали студенты Уральского госколлежда имени Ползунова из Екатеринбурга и учащиеся средне-специальных образовательных учреждений Нижнего Тагила. Мероприятие посетил глава города Владислав Пинаев.

В непростой эпидемиологической обстановке добровольческое движение имеет огромное значение. Это уже оценили тагильчане, которым волонтеры помогали с доставкой продовольствия и лекарств в период карантинных мер, отметил Владислав Пинаев.

В рамках открытия школы была организована презентация проектов социальной деятельности, которые были реализованы в Нижнем Тагиле в 2020 году.

Напомним, в Нижнем Тагиле 18 октября прошел десятый эко-субботник в рамках проекта «Не словом, а делом». Волонтеры собрались для уборки отходов у Муринского пруда на ГГМ.

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#Волонтеры#Школа#Нижний Тагил#Общество
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