TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

В Тарусе переименуют 16 улиц

21 октября 2020, 18:25
Шестнадцати тарусским улицам вернут дореволюционные названия - решение о переименовании принял депутатский корпус.

По сообщению издания “Калужские новости”, о принятом решении сообщил на своей странице в социальных сетях временно исполняющий обязанности главы администрации МР "Тарусский район" Руслан Смоленский.

Сообщается, что на заседании городской думы Тарусы депутатским корпусом был рассмотрен проект решения «Об утверждении перечня улиц города Тарусы, подлежащих переименованию». Его смысл заключается в том, чтобы вернуть нескольким улицам названия, которые были присвоены до революции.

Инициатива была единогласно поддержана депутатским корпусом. Также депутаты выдвинули предложение сформировать специальную группу, которая будет проводить работы по разъяснению, информированию и организации.

#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14