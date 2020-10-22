Как стать финансово грамотным

Если нужен кредит. Займами или кредитами сегодня никого не удивишь, для многих они стали настоящим спасением в финансовом плане. Однако брать кредиты тоже нужно грамотно. Сначала рассчитайте, на сколько вам надо взять кредит по времени. Постарайтесь сделать это на меньший период, поскольку от длительности зависит сумма процентов, которые вы заплатите. Не берите кредит на сумму больше, чем требуется.