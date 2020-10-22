Как стать финансово грамотным

Способность распоряжаться своими финансами важна не только для бизнесменов, но и для людей, не входящих в бизнес-среду. Именно способность грамотно управлять своими денежными средствами называют финансовой грамотностью. С ее помощью можно снизить расходы и повысить доходы. Однако стать финансово грамотным в одночасье удается далеко не всем. Это тоже наука, которая требует изучения и изменения собственных установок.
Что нужно, чтобы быть финансово грамотным?
Прежде, чем начинать предпринимать какие-либо шаги на этом поприще, стоит изучить литературу на данную тему либо поискать полезные статьи в интернете. Попробуйте свои силы в бизнес-играх https://cashflow-deshevle.net/ . Такие игры помогают создать основу для понимания многих финансовых тонкостей. Для приумножения средств следует менять мышление и развивать его. Именно для этого и разработаны подобного рода игры. Они позволяют проработать навыки инвестирования и обновленного мышления в финансовых вопросах. Зачастую, простые правила финансовой грамотности дают свой эффект и помогают не терять деньги, а со временем и приумножать их. При планировании финансов старайтесь придерживаться некоторых правил:
Копите деньги. Бытует мнение, что не стоит откладывать деньги, их нужно тратить здесь и сейчас, потому как живем мы одним днем. Но сбережения иметь все-таки нужно. Так называемая «финансовая подушка безопасности» поможет в затруднительной ситуации либо на накопленные сбережения вы можете совершить желаемую покупку, о которой вы долго мечтали.
Откройте депозит в банке. Это позволит избежать проблем, в случае если на ваши финансы покусятся воры или мошенники. Также депозит убережет накопления от инфляции, которая происходит ежегодно. Многие банки предлагают услугу страхования вкладов, ею можно воспользоваться для уверенности в сохранности своих денег.
Если нужен кредит. Займами или кредитами сегодня никого не удивишь, для многих они стали настоящим спасением в финансовом плане. Однако брать кредиты тоже нужно грамотно. Сначала рассчитайте, на сколько вам надо взять кредит по времени. Постарайтесь сделать это на меньший период, поскольку от длительности зависит сумма процентов, которые вы заплатите. Не берите кредит на сумму больше, чем требуется.
Инвестиции. Если вы задумались об инвестициях, то надо понимать, какую вы преследуете цель, сроки, стоимость. Для инвестиций используйте банковские депозиты или облигации. Не забывайте инвестиции – это всегда риск. Поэтому не идите на большие риски, чтобы в случае промашки не понести огромные потери.
Составьте план. Планирование финансов поможет достичь поставленных целей. Однако не нужно составлять план по типу: «совершить покупку через год». Планировать нужно четко – создайте таблицы, пропишите точные периоды повышения своих финансов, а также конкретные способы достижения поставленных задач.
Оформите страховку. Многие считают, что именно с ними не может произойти нечто плохое, пренебрегая страхованием. Но именно страховка дает гарантии на то, что в непредвиденной ситуации вы не останетесь без денег.
Придерживаться правил можно начинать постепенно. Для тех, кто не привык планировать будущее все-таки стоит задуматься о том, что новый день может принести как хорошее, так и плохое, и ко всему нужно быть готовыми. Поэтому умение планировать, рассчитывать, изучать, разумно подходить ко всему нужно ставить на первое место.
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