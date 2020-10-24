Как переносят COVID-19 политические деятели Свердловской области

Вот такой «сюрприз» мне преподнесла моя поездка в столицу. Коллеги и родственники не успели подхватить от меня вирус, у них отрицательные анализы. Я на домашней изоляции и пробуду в таких условиях пока не вылечусь. Полностью спокоен и готов к работе, говорит мэр Среднеуральска.