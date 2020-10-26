Продление каникул и найденный пропавший. Итоги дня в Свердловской области

В Нижнем Тагиле было обнаружено тело 48-летнего Александра Андреева, который пропал 12 октября. Он познакомился на улице с двумя мужчинами. Вся компания отправилась в квартиру на улице Юности к одному из новых знакомых. В ходе распития спиртных напитков у мужчин возник конфликт, в результате которого Андреев получил несколько ножевых ранений. Третий участник предложил вызвать скорую помощь. Однако хозяин квартиры испугался, что его привлекут к ответственности, и отказался вызывать медиков. Через некоторое время Андреев скончался. Тогда хозяин квартиры решил скрыть тело, воспользовавшись тем, что он работает в агентстве ритуальных услуг. Он подъехал к подъезду на служебном автомобиле, загрузил в него тело и закопал его в одном из заброшенных захоронений. Через некоторое время мужчина явился в полицию с повинной. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания еще на две недели. Также были продлены ограничения для концертных площадок. Помимо этого Куйвашев рекомендовал продлить школьникам каникулы до 14 дней, а студентам ВУЗов и других образовательных учреждений — перейти на дистант с 27 октября. Все спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей.
Вчера в Екатеринбурге мужчина, который отказался надеть маску, был вытолкнут из автобуса на улицу. Он спорил с кондуктором, убеждая ее, что средство защиты использовать не надо. В конфликт ввязался один из пассажиров. Однако после безуспешных попыток решить его мирно, бунтаря вытолкнули на улицу.
Житель Екатеринбурга пожаловался, что к его теще, у которой имеется подозрение на заболевание коронавирусом, отказывался прийти участковый терапевт, а направление на компьютерную томографию дали только в другом районе города. По его словам, женщина была в приемном покое восемь часов, после чего она была госпитализирована в бывший зал столовой клиники вместе с мужчинами.