В Нижнем Тагиле на ремонт моста на Циолковского планируют потратить миллиард рублей

Сообщается, что в ближайшее время будет объявлен конкурс на определение подрядчика для проведения работ, которые должны быть завершены до апреля 2024 года.
Планируется использовать проект и документацию подготовленные «Тагилгражданпроектом». Отмечается, что в 2021 и 2022 году подрядчик получит по 50 тысяч рублей, а остаток суммы в 2024. Предполагается аванс в размере 30% от суммы контракта.
Ремонт моста на Циолковского будет сопряжен с проблемами для передвижения граждан. ЕВРАЗ рассматривал вариант изменения графика работы завода.
Напомним, проект планировалось разработать до ноября. В течение 10 дней после принятие будут приниматься предложения по поводу проекта.