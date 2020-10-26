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В Нижнем Тагиле на ремонт моста на Циолковского планируют потратить миллиард рублей

26 октября 2020, 14:49
Муниципалитет планирует выделить 1,1 миллиарда рублей на реконструкцию моста и улицы Циолковского, а также улицы Октярбьской революции, пишет АН «Между строк».

Сообщается, что в ближайшее время будет объявлен конкурс на определение подрядчика для проведения работ, которые должны быть завершены до апреля 2024 года.

Планируется использовать проект и документацию подготовленные «Тагилгражданпроектом». Отмечается, что в 2021 и 2022 году подрядчик получит по 50 тысяч рублей, а остаток суммы в 2024. Предполагается аванс в размере 30% от суммы контракта.

Ремонт моста на Циолковского будет сопряжен с проблемами для передвижения граждан. ЕВРАЗ рассматривал вариант изменения графика работы завода.

Напомним, проект планировалось разработать до ноября. В течение 10 дней после принятие будут приниматься предложения по поводу проекта.

В Нижнем Тагиле проект моста на Циолковского разработают до ноября
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