В Нижнем Тагиле на ремонт моста на Циолковского планируют потратить миллиард рублей

Планируется использовать проект и документацию подготовленные «Тагилгражданпроектом». Отмечается, что в 2021 и 2022 году подрядчик получит по 50 тысяч рублей, а остаток суммы в 2024. Предполагается аванс в размере 30% от суммы контракта.