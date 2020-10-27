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Аналитики: половине семей в Свердловской области хватает денег только на еду и одежду

27 октября 2020, 18:29
В Свердловской области половине семей хватает денег лишь на еду и одежду. К такому выводу пришли аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, изучив опросные данные Росстата за второй квартал.

Семей, которым средств хватает еще и на приобретение товаров длительного пользования — 27,2%. Семей, которым хватает лишь на еду, а оплачивать ЖКХ и покупать одежду затруднительно — 19,1%.

«Все, что нужно» могут себе позволить всего 4,6% семей, причем год назад во втором квартале 2019 года таковых было 7,3%.

Авторы исследования отметили, что больше всего пандемия коронавируса ударила по бюджету молодых семей. Две трети из них во втором квартале 2020 года могли себе позволить только покупку еды и одежды.

Кроме того, пострадал и бюджет неработающих пенсионеров. 62,4% из них не могли себе позволить ничего кроме еды и одежды.

Ранее аналитики назвали главные страхи жителей Свердловской области. Согласно результатам проведенного опроса, уральцы боятся чипирования, безработицы и вакцинации от коронавируса.

Аналитики рассказали о главных страхах свердловчан
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#Опрос#Свердловская область#Жители#Экономика
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