Компания «Круст» предоставила инвалиду бракованную технику

Неудачная попытка получить поддержку от производителя вынудила Алексея обратиться в департамент здравоохранения. Там он потребовал заменить прибор на исправный, но получил отказ. В ведомстве сослались на подписанный акт приема-передачи техники. Тогда Алексей при помощи фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» связался с членами экспертного совета, который сертифицирует устройства. Там ему заявили, что сообщат об инциденте в депздрав и повлияют на отмену тендера.