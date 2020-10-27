Некоторым знакам зодиака предстоит навести порядок в делах 28 октября

Не следует уделять слишком много внимания работе. В этот день решение деловых проблем будет идти очень трудно. Вам будет сложно сосредоточиться на мелочах, а это неизбежно приведёт к ошибкам. Раздражительность может привести к спорам с коллегами. Рекомендуется отпроситься с работы пораньше или взять отгул. Неплохо будет заняться планированием своего бюджета. Благоприятное время для совершения крупных покупок. Вечер можно провести в кругу друзей и близких. В отношениях с любимым человеком можно обсудить планы на будущее.