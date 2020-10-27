Современные подъемники представляют собой сложные механизмы, требующие определенных условий эксплуатации и соблюдения техники безопасности. Также нужно понимать, что подъемники различаются по видам:
По конструкции ножничный подъемник представляет собой платформу. Ее передвижение происходит с помощью опор в виде «ножниц», которые расположены крест-накрест. Главной функцией подобного типа подъемников является перемещение специалистов и грузов вверх и вниз. Это необходимо для доступа к труднодоступным местам, находящимся достаточно высоко. Приобрести ножничные складские подъемники можно на сайте. При покупке, стоит учесть тип двигателя — у ножничных подъемников бывают дизельные и электродвигатели. Первый применяют для работы с более тяжелыми грузами, второй вариант подойдет для более легких грузов. По типу передвижения ножничные подъемники бывают самоходными и несамоходными.
Кому будут полезны?
Отметим, что ножничными подъемниками можно воспользоваться при:
-работах по реставрации зданий,
-монтаже навесного оборудования,
-фасадных работах на средней высоте,
-во время клининга.
В чем преимущества ножничных складских подъемников?
Среди плюсов таких подъемников можно выделить их универсальность. Их можно использовать практически в любых помещениях. Также такие подъемники обладают высокой грузоподъемностью и достаточным размером для того, чтобы на нем работали сразу несколько человек. Несмотря на небольшой размер, они способны поднимать грузы до двух тонн. Плюс ко всему, ножничные подъемники можно быстро перемещать по площадке. Они безопасны, просты в управлении и компактны.
Не стоит забывать и о том, что во время работы на подъемнике, надо учитывать ровность поверхности. Безопасность подъемного оборудования играет здесь основополагающую роль. Не следует допускать превышения допустимого угла наклона механизма. Обратите внимание на качество предохранительных ограждений вокруг платформы, поясов безопасности для рабочих, датчиков безопасности, наклона и перегруза, противовесов, рычага ручного опускания, кнопки аварийного отключения.
При помощи ножничного подъемника возможно эффективно организовать любой производственный процесс, расширить возможности и повысить производительность и безопасность труда.
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