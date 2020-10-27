Преимущества ножничных складских подъемников

По конструкции ножничный подъемник представляет собой платформу. Ее передвижение происходит с помощью опор в виде «ножниц», которые расположены крест-накрест. Главной функцией подобного типа подъемников является перемещение специалистов и грузов вверх и вниз. Это необходимо для доступа к труднодоступным местам, находящимся достаточно высоко. Приобрести ножничные складские подъемники можно на сайте. При покупке, стоит учесть тип двигателя — у ножничных подъемников бывают дизельные и электродвигатели. Первый применяют для работы с более тяжелыми грузами, второй вариант подойдет для более легких грузов. По типу передвижения ножничные подъемники бывают самоходными и несамоходными.