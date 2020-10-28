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Кредит наличными под 9 процентов годовых – выгодное предложение

29 октября 2020, 00:59
Как получить выгодный кредит?

Удобный кредит под 9 процентов – это достаточно редкое и выгодное предложение, от которого сложно отказаться. Такие условия предоставляет не каждый банк, поэтому чтобы найти денежный заем с низкой процентной ставкой, придется постараться. Облегчить процесс поможет рейтинг кредитных организаций с кратким перечнем требований и выгод. Специализированный интернет-ресурс Orelbanks выкладывает в каталоге самые популярные предложения и дает справочную информацию совершенно бесплатно. Пользователь может оценить, сравнить и выбрать максимально подходящий для себя вариант в одном месте и моментально перейти по предоставленной ссылке на сайт банка или МФО.

Стандартные требования к заемщику

Чтобы стать клиентом кредитной организации, человек должен соответствовать следующим стандартным, простым требованиям:

  • Временная, постоянная регистрация на территории России. Некоторые компании предоставляют заем только тем, кто прописан в конкретной области или районе.
  • Российское гражданство.
  • Наличие постоянного заработка, который должен быть не меньше установленной суммы (лимиты уточняются у кредитора).
  • Возраст от 18 лет.

Большинство банков требует положительную кредитную историю. Если она подпорчена, то взять кредит под 9% годовых скорее всего не получится. В этом случае придется переплачивать, обращаясь в микрофинансовую организацию, где процентная ставка на порядок выше, но зато требования проще.

Правила выбора кредитора

Выбирая кредит с низким процентом необходимо учитывать следующие факторы:

  • срок кредитования;
  • доступную минимальную и максимальную сумму;
  • возможность досрочного погашения;
  • время рассмотрения заявки;
  • наличие скрытых комиссий и платежей;
  • способы выдачи суды, наличным или безналичным расчетом.

Обещая 9% годовых, банк может расширить перечень требований. Например, некоторые кредитные организации выдают кредит под залог имущества или требуют предоставить поручителей, но чаще всего финансовые учреждения ограничиваются стандартными условиями.

Преимущества для всех клиентов

Современные цифровые технологии позволяют оформлять кредит не выходя из дома, офиса, автомобиля, что серьезно облегчает задачу и экономит время. В каталоге сервиса Orelbanks можно быстро подобрать выгодный кредит и в один клик связаться с сотрудниками финансовой организации через специальный чат, электронную почту или заказав обратный звонок.

Ресурс отличается следующими преимуществами:

  • клиенту предоставляется большой выбор актуальных, выгодных, разнообразных предложений;
  • удобный интерфейс;
  • простота использования и быстрый способ перехода на сайт кредитора.

Услуги предоставляются бесплатно, в онлайн-режиме. Вся информация предоставлена так, чтобы пользователь смог получить больше данных без лишней воды. Переходя на ресурс банка важно тщательно ознакомиться с условиями кредитования, проверить отсутствие скрытых платежей и не торопясь прочитать договор, исключив любые подводные камни.

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#Экономика
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