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Что нового ждет жителей России с 1 ноября

29 октября 2020, 17:46
Начиная с ноября в России произойдет ряд изменений.

NEWS.ru пишет, что согласно имеющейся информации, первого ноября будет изменен регламент выплат на детей от трех до семи лет. Семьям сократят число сопутствующей документации для сбора. В частности, не нужны будут бумаги об алиментах.

Помимо того, в России запустят специальный бизнес-режим — так называемые регуляторные песочницы. За счет особых условий компании, занимающиеся созданием новых продуктов и услуг, будут обеспечены возможностью тестировать их без риска нарушения законодательства.

С первого ноября станет обязательной маркировка шин и автопокрышек. В систему «Честный Знак» добавят сведения о товарном обороте. Соответственно, потребительская сторона будет защищена. Ряд аналитиков не исключают незначительное подорожание продукции.

Ожидается, что уже с ноября Россия в полной мере перейдет на электронные паспорта технических средств (ЭПТС). При этом привычный всем автомобилистам бумажный аналог будет также иметь свою юридическую силу с возможностью обмена на электронный формат.

#Общество
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