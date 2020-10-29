Некоторым знакам зодиака следует прислушаться к мнению окружающих 30 октября

Вы будете уверенны в себе. Никто не сможет отговорить вас от того, что вы задумали. Постарайтесь прислушиваться к окружающим, чтобы избежать ошибок. После обеда соблюдайте осторожность. Не перегружайте себя слишком сильно, делайте перерывы. Вас могут пригласить для участия в конкурсе. Не исключено, что вы займете призовое место. Физическая активность не рекомендуется, ваш организм и без этого устал от нагрузок. Уделите время спокойному отдыху, без шумных компаний.