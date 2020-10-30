Силовые структуры наводят порядок на энергорынке

По сообщению издания Газета.RU, после обысков были задержаны руководители предприятия - генеральный директор Сергей Афанасьев и его зам Борис Щуров. Отмечается, что уголовное дело по факту хищения в особо крупном размере завели 22 октября после поступления в полицию заявления. В нем указывалось, что с 2011 года по настоящее время холдинг и его дочерняя компания «ТНС энерго Нижний Новгород» похитили больше пяти с половиной миллиардов рублей, которые предприятие задолжало за поставку электроэнергии. По мнению следствия, на протяжении почти десяти лет энергетический холдинг отказывался оплачивать услуги поставщика, а деньги переводил на офшорные счета.