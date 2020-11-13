Фейк или правда: где прочитать достоверные новости

Posted 13 ноября 2020, 18:41
Published 13 ноября 2020, 18:41
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
Всемирная сеть полна сайтами, позиционирующими себя в качестве интернет-СМИ. Однако их наполняемость заставляет желать лучшего. Если у вас вызывает сомнение тот или иной источник, не стоит его читать. Лучше остановить свой выбор на более качественном продукте. При этом совершенно неважно, в каком регионе вы живете, читаете ли вы новости Алматы, Питера или Екатеринбурга. Взгляните на структуру сайта, на главной странице у честных СМИ присутствуют:
-адрес и телефон редакции,
-ссылки на страницы СМИ в социальных сетях,
-информация о защите прав,
-число, когда СМИ было зарегистрировано.
Посмотрите на новостной сайт Kursiv.kz – там присутствуют все перечисленные пункты, поэтому сайт является надежным, а новости на нем достоверными.
Сомнительные источники информации могут вас дезинформировать. Преследуя какие-либо личные цели эти сайты печатают фейковые новости, которые потом довольно быстро распространяются, вызывая у читателей эмоциональный отклик.
Как не попасться на уловку fakenews?
Фейковые новости начинают активно появляться в период глобальных событий. Например, выборов, эпидемий или каких-либо спорных ситуаций и скандалов. Обычно фейковая новость заставляет читателя спроецировать происходящее на себя и тем самым поверить в нее. Если ранее человек мог распространить слух и это оставалось в пределах его окружения, то теперь благодаря интернету можно вывести на эмоции огромную аудиторию.
Если задаться вопросом, кому и зачем нужно распространять фейки, то можно с легкостью догадаться, что клики или лайки приводят за собой рекламу, а, следовательно, и деньги. Кроме того, в интернете-среда располагает к чувству безнаказанности. Человека трудно привлечь к ответственности за вброс в интернете, но все-таки возможно. Также интернет-сайты или блогеры сталкиваются с тем, что создавать интересный контент сложно. Поэтому проще «слепить» фейк, чем сделать качественный продукт. Не забывайте, как правило, уважающее себя интернет-СМИ никогда не будет печатать фейк. Настоящие журналисты всегда перепроверяют информацию, стремятся писать правдиво, чтобы у аудитории было доверие. А доверие аудитории говорит об авторитете того или иного СМИ.
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