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Posted 13 ноября 2020, 18:41

Published 13 ноября 2020, 18:41

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

Фейк или правда: где прочитать достоверные новости

13 ноября 2020, 18:41
Зачастую в интернете сложно найти по-настоящему правдивую информацию. Все дело в обилии фейковых новостей, поэтому нужно знать, как не попасться на уловки сомнительных источников информации.

Всемирная сеть полна сайтами, позиционирующими себя в качестве интернет-СМИ. Однако их наполняемость заставляет желать лучшего. Если у вас вызывает сомнение тот или иной источник, не стоит его читать. Лучше остановить свой выбор на более качественном продукте. При этом совершенно неважно, в каком регионе вы живете, читаете ли вы новости Алматы, Питера или Екатеринбурга. Взгляните на структуру сайта, на главной странице у честных СМИ присутствуют:

-адрес и телефон редакции,

-ссылки на страницы СМИ в социальных сетях,

-информация о защите прав,

-число, когда СМИ было зарегистрировано.

Посмотрите на новостной сайт Kursiv.kz – там присутствуют все перечисленные пункты, поэтому сайт является надежным, а новости на нем достоверными.

Сомнительные источники информации могут вас дезинформировать. Преследуя какие-либо личные цели эти сайты печатают фейковые новости, которые потом довольно быстро распространяются, вызывая у читателей эмоциональный отклик.

Как не попасться на уловку fakenews?

Фейковые новости начинают активно появляться в период глобальных событий. Например, выборов, эпидемий или каких-либо спорных ситуаций и скандалов. Обычно фейковая новость заставляет читателя спроецировать происходящее на себя и тем самым поверить в нее. Если ранее человек мог распространить слух и это оставалось в пределах его окружения, то теперь благодаря интернету можно вывести на эмоции огромную аудиторию.

Если задаться вопросом, кому и зачем нужно распространять фейки, то можно с легкостью догадаться, что клики или лайки приводят за собой рекламу, а, следовательно, и деньги. Кроме того, в интернете-среда располагает к чувству безнаказанности. Человека трудно привлечь к ответственности за вброс в интернете, но все-таки возможно. Также интернет-сайты или блогеры сталкиваются с тем, что создавать интересный контент сложно. Поэтому проще «слепить» фейк, чем сделать качественный продукт. Не забывайте, как правило, уважающее себя интернет-СМИ никогда не будет печатать фейк. Настоящие журналисты всегда перепроверяют информацию, стремятся писать правдиво, чтобы у аудитории было доверие. А доверие аудитории говорит об авторитете того или иного СМИ.

На правах рекламы

#Общество
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