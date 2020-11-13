Фейк или правда: где прочитать достоверные новости

Если задаться вопросом, кому и зачем нужно распространять фейки, то можно с легкостью догадаться, что клики или лайки приводят за собой рекламу, а, следовательно, и деньги. Кроме того, в интернете-среда располагает к чувству безнаказанности. Человека трудно привлечь к ответственности за вброс в интернете, но все-таки возможно. Также интернет-сайты или блогеры сталкиваются с тем, что создавать интересный контент сложно. Поэтому проще «слепить» фейк, чем сделать качественный продукт. Не забывайте, как правило, уважающее себя интернет-СМИ никогда не будет печатать фейк. Настоящие журналисты всегда перепроверяют информацию, стремятся писать правдиво, чтобы у аудитории было доверие. А доверие аудитории говорит об авторитете того или иного СМИ.