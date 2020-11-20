Анатолий Валерьевич Баитов: научные работы топ-менеджера

Топ-менеджер отмечает, что текущая система ценообразования нуждается в серьезной реформе. Начало изменениям было положено в 2008 году, когда вышел Приказ Минрегиона РФ №44 о порядке разработки и утверждения нормативов в области ценообразования и сметного нормирования в градостроительной сфере. Но эти преобразования не решили проблему в корне: целостный алгоритм формирования стоимости строительной продукции так и не был разработан.