Анатолий Валерьевич Баитов: научные работы топ-менеджера

Posted 20 ноября 2020, 14:26
Published 20 ноября 2020, 14:26
Modified Сегодня, 05:03
Updated Сегодня, 05:03
Баитов Анатолий — топ-менеджер, эксперт в сфере электроэнергетики, экономики и строительства. Занимал руководящие должности в структурах ОАО «ФСК ЕЭС», госкорпорации «Росатом». Кандидат экономических наук, в 2006 году защитил диссертацию на тему «Обоснование и количественная оценка стратегических целей развития региональных электросетевых компаний».
Руководитель и исследователь
Наибольшее значение для Баитова как исследователя сыграла работа в ОАО «ФСК ЕЭС», где менеджер участвовал в процессе реформирования российской энергосистемы.
В середине нулевых энергетическая сфера отчаянно нуждалась в кардинальных изменениях. В отрасли практически не было живых денег, росла кредиторская задолженность предприятий РАО «ЕЭС», множество энергокомпаний находилось на грани банкротства. Такое положение дел привело к знаменитой реформе электроэнергетики, в результате которой РАО «ЕЭС» распалось на два десятка независимых энергокомпаний, а оптовый рынок электроэнергии начал переходить на свободные цены.
В процессе трансформации отрасли принимал непосредственное участие Анатолий Валерьевич Баитов. В должности главы дирекции финансового контроля ОАО «ФСК ЕЭС» он занимался привлечением инвестиций и адаптацией всей финансовой системы компании к новым условиям.
Знания электроэнергетического сектора, полученные в ОАО «ФСК ЕЭС», были дополнены опытом в энергетическом секторе, куда топ-менеджер пришел в 2010 году. На тот момент концерн проходил через процесс объединения с госкорпорацией «Росатом». В рамках реформирования атомной отрасли в правительстве намеревались создать холдинг, который взял бы под контроль управление гражданским, оружейным и электроэнергетическим сектором.
Так топ-менеджер, возглавивший материально-технический департамент корпорации, стал участником сразу двух крупных отраслевых реформ. Полученные знания и опыт управленец сформулировал в монографии «Энергетическая безопасность России в условиях рыночных отношений в электроэнергетике». Научная работа была издана в 2012 году.
Монография написана в соавторстве с коллегами: доктором экономических наук, профессором Владимиром Викторовичем Великороссовым, и доктором экономических наук, профессором Александром Михайловичем Карякиным. Исследование состоит из пяти разделов:
В первом энергетическая безопасность рассматривается через призму экономической безопасности страны. Авторы изучают теоретические аспекты и определяются с терминологией.
Во втором анализируются концептуальные положения энергобезопасности. Исследователи обращаются к опыту прошлого и исследуют историю электроэнергетики России до 20-х годов XX века с тем, чтобы выявить корни проблем в настоящем.
Третий раздел посвящен методологии оценки энергетической безопасности. Для анализа уровня энергетической безопасности авторы группируют основные виды угроз и их индикаторов, выделяя среди них организационно-правовые, сырьевые, криминальные, технические и другие.
Четвертый рассказывает о системе обеспечения и основных объектах энергетической безопасности страны.
Пятый раздел описывает механизмы государственной поддержки и инвестиционной политики. Авторы обращают внимание, что опыт действующих госкорпораций подтверждает эффективность модели совместного регулирования и сращивания частного и государственного капитала.
В 2010 году топ-менеджер покинул структуры госкорпорации «Росатом» и переключил внимание на строительную сферу. В течение следующих лет он работал в крупнейших инжиниринговых холдингах РФ: ФГУП «Спецстройсервис», ФГУП «Главное военно-строительное управление №12», АО «Трест Гидромонтаж». Занимаясь организацией строительства крупных промышленных объектов и объектов для космической отрасли, управленец не мог не обратить внимание некоторые недостатки в системе.
Свое видение процессов строительства он изложил в статье «Недостатки существующей системы ценообразования в России, реформа и куда двигаться, чтобы стало лучше». В ней топ-менеджер выступает с критикой сметного метода.
Он выделяет главный недостаток — устаревшие нормативы. По мнению Баитова, сметная система потеряла актуальность. Невозможно бесконечно реформировать и корректировать советские нормативы: с восьмидесятых годов XX века отрасль строительства изменилась радикально. Материалы, технологии, техника давно шагнули вперед, но сметчики продолжают подгонять их под устаревшую базу расценок. Устойчивых, введенных на законодательном уровне терминов и классификаций нет, поэтому адаптация отрасли к рыночной экономике происходит неэффективно.
Топ-менеджер отмечает, что текущая система ценообразования нуждается в серьезной реформе. Начало изменениям было положено в 2008 году, когда вышел Приказ Минрегиона РФ №44 о порядке разработки и утверждения нормативов в области ценообразования и сметного нормирования в градостроительной сфере. Но эти преобразования не решили проблему в корне: целостный алгоритм формирования стоимости строительной продукции так и не был разработан.
Автору статьи видится лишь один выход из ситуации: переход к ресурсному методу оценки затрат на строительство с учетом всех затрат подрядчика. Контроль со стороны исполнителя и заказчика, а также ревизионных и экспертных органов должен обеспечить прозрачность процесса.
Аргументация Анатолия Валерьевича понятна: ресурсный метод оценки используется во всем мире и доказал эффективность. Однако сам эксперт отмечает, что для серьезных изменений всех механизмов необходимо не только желание девелоперских компаний, но и помощь государства.
Будущий эксперт и экономист родился в Кургане в 1977 году. Здесь же окончил школу, защитил диплом в Курганском государственном университете по специальности «Финансы и кредит».
Работал контрольно-ревизионном отделе Администрации Курганской области, затем переехал в Москву. В сферу энергетики пришел в начале нулевых: был приглашен на должность ревизионного советника в «Представительство РАО ЕЭС России по управления акционерными обществами Центральной части РФ «Центрэнерго».
В 2008 году продолжил карьеру в сфере электроэнергетики, заняв руководящую должность в ОАО «ФСК ЕЭС», а спустя два года перешел на работу в АО «Концерн Росэнергоатом». Сейчас является генеральным директором Управляющей компании Компьюлинк Групп — одного из крупнейших системных интеграторов в РФ.