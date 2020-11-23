Полиция Нижнего Тагила проведет онлайн-урок по безопасности в интернете

Posted 23 ноября 2020,, 07:21
Published 23 ноября 2020,, 07:21
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Он приурочен к Всемирному дню ребенка и организован совместно со Свердловской областной библиотекой для детей и молодежи и Уральским ГУ Банка России.
Мероприятие пройдет 23 ноября в 13 часов. Подключиться к нему можно, перейдя по ссылке http://cbr.imind.ru/ и используя ID 46-777-519.
Во время урока будет рассказано об интернет-преступлениях, которые совершаются в регионе и о главных ошибках пострадавших.