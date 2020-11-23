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Posted 23 ноября 2020,, 07:21

Published 23 ноября 2020,, 07:21

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Полиция Нижнего Тагила проведет онлайн-урок по безопасности в интернете

23 ноября 2020, 07:21
Нижнетагильская полиция приглашает жителей принять участие в онлайн-уроке по безопасности в интернете, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

Он приурочен к Всемирному дню ребенка и организован совместно со Свердловской областной библиотекой для детей и молодежи и Уральским ГУ Банка России.

Мероприятие пройдет 23 ноября в 13 часов. Подключиться к нему можно, перейдя по ссылке http://cbr.imind.ru/ и используя ID 46-777-519.

Во время урока будет рассказано об интернет-преступлениях, которые совершаются в регионе и о главных ошибках пострадавших.

Более подробные инструкции находятся по ссылке: https://vk.com/teenbooks?w=wall-19388185_5412

#Общество#Нижний Тагил#Безопасность#Полиция#Интернет
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