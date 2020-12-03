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Минстрой объявил о проведении всероссийского конкурса строителей

3 декабря 2020, 03:26
Фото: pixabay.com
Стартовал прием заявок на некоммерческий конкурс «Лидеры строительной отрасли».

Это не конкурс для рядовых сотрудников-строителей, а комплексное мероприятие для руководителей в данной сфере. Решение о проведении было принято в связи с распоряжением президента РФ о подготовке квалифицированных кадров, передает пресс-служба СРО «Уральское объединение строителей» слова гендиректора организации.

Конкурс пройдет в четыре этапа:

  1. До 31 января 2021 года - прием анкет;
  2. Дистанционный отбор по итогам теста управленческих качеств и видеоинтервью;
  3. Полуфинал с проведением групповых и индивидуальных мероприятий;
  4. Финалистов ожидают форсайт-сессии с ключевыми лицами строительной отрасли России.

Ожидается до 10 тысяч заявок от конкурсантов. В полуфинал пройдет 500 человек, а в финал — 100. Заявки принимаются на сайте.

Конкурс организован при поддержке Министерства строительства и ЖКХ РФ, Национального объединениястроителей, СРО «Уральское объединение строителей», Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Сколково, Уральского федерального университета им. Ельцина. Победителей ожидает гарантированное трудоустройство, повышение квалификации в различных ВУЗах, а также новые связи с ключевыми фигурами строительства.

#Строительство#Конкурс#Общество
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