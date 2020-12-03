«РИВС» отбивает казахский рейдерский захват через суд Петербурга

После кончины Алексея Зимина «Казахмыс», являющийся партнером российской компании, заморозил платежи и остался должен около восьми миллионов долларов. Арустамяном была открыта новая фирма на имя своего сына, куда он перевел новые контракты и часть сотрудников «РИВСа». Как можно судить по записям с камер видеонаблюдения, при уходе из «РИВСа» те захватили принадлежащие объединению чертежи и наработки. Кроме того, Арустамяном и руководством «Казахмыса» задним числом были подписаны дополнительные соглашения с условиями, невыполнимыми для «РИВСа», и огромными штрафами в пользу «Казахмыса». В итоге сроки были сорваны, а суды проиграны. Вместо оплаты, которую предполагало получить НПО, оно оказалось должно большую сумму.