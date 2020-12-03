СМИ заявили о связях губернатора Новосибирской области с «Сибирским антрацитом»

«Сибантрацит» достаточно давно ведет свою работу в Новосибирской области, и за это время жители неоднократно жаловались на локальные экологические нарушения. Например, весной этого года на снимках Искитимского района со спутника было замечено загрязнение снежного покрова. А в летнее время жители этого района жаловались на сильное загрязнение воздуха угольной пылью. Также летом проверка Ростехнадзора зафиксировала на отвале «Елбашинский», где занимался добычей угля «Сибирский антрацит», накопитель сточных вод, которого не было изначально в проектной документации. Также было установлено, что компания не ведет наблюдение за состоянием отвалов, из-за чего периодически случаются обвалы отработанных горных пород, которые засыпают собой большие площади. Так, несколько лет назад из-за очередного крупного обвала были загрязнены русла рек Крутиха, Елбаш и Бердь. Причиной таких экологических катастроф прокуратура называла неправильное обращение с отходами и отсутствие мониторинга состояния природных экосистем.