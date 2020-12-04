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Глава Хабаровского края организовал пандус для инвалидов в Хабаровске

3 декабря 2020, 22:20
Фото: фрагмент видео YouTube
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев помог оперативно решить проблему с пандусами в хабаровской организации поддержки инвалидов «Стимул».

"Здесь люди с ограниченными возможностями. А пандуса элементарно нет", – отметил глава региона. Он добавил, что граждан в этих вопросах необходимо поддержать, пишет khabarovsk.md.

Отмечается, что хабаровские власти изменили свой подход к проблемам маломобильных людей после прихода нового главы региона. Они стали относиться к ним как к абсолютно полноценным людям по примеру западных государств и регионов Центрального ФО России.

Напомним, что по предложению Михаила Дегтярева президент АНО ХОПИ «Стимул» Анна Цыбина была включена в состав Народного совета. Тогда она публично заявила о проблемах, с которыми сталкиваются сотрудники организации. В частности, она рассказала, что предоставленное для «Стимула» помещение не имело пандуса, а входная дверь требовала замены.

Когда Дегтярев об этом узнал, он позвонил мэру Хабаровска. После этого вопрос удалось оперативно решить.

3 декабря отмечается Международный день инвалидов. На начало текущего года в Хабаровском крае проживает почти 71 тысяча людей с ограниченными возможностями здоровья.

#Общество
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