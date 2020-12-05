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Основные ошибки начинающего инвестора

5 декабря 2020, 14:31
Фото: pixabay
Вполне логично, что для опытных инвесторов, потери на бирже могут быть не столь значимы, как для начинающего. Поэтому новичку следует изучить опыт других инвесторов, для более тщательного планирования своих вложений.

Как и любое дело, в инвестировании можно совершить множество ошибок. Эта сфера диктует свои правила, и ошибки могут стоить слишком дорого. Всегда нужно помнить, что инвестиции – это долгосрочный процесс, требующий определенных затрат. Для новичков в этом вопросе бывает сложно не растеряться.

На что обратить внимание начинающему инвестору

  • Не нужно думать, что брокер на вашей стороне. Как правило, брокеру невыгодно, чтобы инвестор редко покупал и продавал. Именно в таком случае брокер ничего не получает. Для него выгоднее, чтобы инвестор был активен, тогда брокер получает комиссию. Поэтому брокеру выгодно, чтобы инвестор покупал продукты с большими комиссиями, для этого они зачастую пытаются навязать определённые продукты.
  • Помните, что брокер – это посредник между вами и биржей. Его основная задача выполнять ваши поручения. Выбирать инвестиционные инструменты должен сам инвестор.
  • Начинающие инвесторы, как правило, задумываются о том, как вложить деньги в акции и получать дивиденды. Зачастую они вкладывают все деньги в акции одной компании. Такой подход влечет определённые риски, поскольку можно потерять все в один миг. Опытные инвесторы покупают акции сразу нескольких компаний.
  • Брать кредит на покупку акций также не лучшая идея. Не думайте, что биржа – это удача, биржа – это постоянные расчеты и умение мыслить аналитически. Только при наличии этих двух составляющих можно надеется на успех.
  • Также ошибкой будет инвестировать больше, чем вы готовы потерять. Не нужно закладывать свое имущество только для того, чтобы оставаться на бирже.
  • Не поддавайтесь эмоциям, азарту и не руководствуйтесь лишь интуицией. В случае успешной инвестиции, не думайте, что ситуация будет повторяться на постоянной основе.

Почти каждый новичок амбициозен. Считая себя лучше других, он думает, что знает больше и стремится необоснованно рисковать. Такой инвестор стремится получить прибыль как можно быстрее. Однако как показывает практика, чаще всего срабатывают долгосрочные стратегии инвестирования. Они, как правило, более продуманны в плане тактики и аналитики. Поэтому перед инвестированием необходимо разработать подходящую стратегию.

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Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

#Экономика
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