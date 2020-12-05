Основные ошибки начинающего инвестора

Почти каждый новичок амбициозен. Считая себя лучше других, он думает, что знает больше и стремится необоснованно рисковать. Такой инвестор стремится получить прибыль как можно быстрее. Однако как показывает практика, чаще всего срабатывают долгосрочные стратегии инвестирования. Они, как правило, более продуманны в плане тактики и аналитики. Поэтому перед инвестированием необходимо разработать подходящую стратегию.