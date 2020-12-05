Основные ошибки начинающего инвестора

Как и любое дело, в инвестировании можно совершить множество ошибок. Эта сфера диктует свои правила, и ошибки могут стоить слишком дорого. Всегда нужно помнить, что инвестиции – это долгосрочный процесс, требующий определенных затрат. Для новичков в этом вопросе бывает сложно не растеряться.
На что обратить внимание начинающему инвестору
Почти каждый новичок амбициозен. Считая себя лучше других, он думает, что знает больше и стремится необоснованно рисковать. Такой инвестор стремится получить прибыль как можно быстрее. Однако как показывает практика, чаще всего срабатывают долгосрочные стратегии инвестирования. Они, как правило, более продуманны в плане тактики и аналитики. Поэтому перед инвестированием необходимо разработать подходящую стратегию.
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