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Администрация Горноуральского ГО заплатит 8,4 млн рублей за очистку дорог от снега

7 декабря 2020, 07:37
Фото: 1mediainvest.ru
Очистка дорог от снега в Горноуральском ГО обойдется в 8,4 миллиона рублей. Администрация округа объявила несколько конкурсов для обслуживания дорог в разных населенных пунктах.

Согласно условиям закупок, подрядчику предстоит расчищать дороги:

  • в селах Башкарка, Мокроусское, Покровское, Южаково, Мурзинка, Кайгородское, Малая Лая, Лая, Балакино, Бродово;
  • в деревнях Новая Башкарка, Зырянка, Дубасова;
  • в поселках Висим, Новоасбест, Вилюй, Ряжик, Молодежный, Зональный, Черноисточинск, Горноуральский, Лая.

Кроме того, расчистка дорог, по условиям конкурса, требуется между населенными пунктами.

Планируется, что контракт будет действовать с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. Выполнять работы требуется по заявке заказчика.

В частности, подрядчик должен устранять последствия снегопада или метели не позднее шести часов после его окончания, расчищать дороги по всей ширине, в том числе и обочины, проводить работы при помощи специализированной техники.

В общей сложности администрация ГГО объявила 10 конкурсов. По семи из них заявки принимаются до 14 декабря. Еще по трем — до 11 декабря.

#Снег#Горноуральский городской округ#Очистка#Дороги#Эксклюзив#ГГО и пригород#Транспорт
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