Как заработать с минимальными вложениями?

Каким бы соблазнительным не был проект, не нужно вкладывать в него все финансы. Можно распределить их по разным проектам. Не забудьте сформировать и подушку безопасности для своих обязательных расходов. В такой ситуации даже при неудачных вложениях вы не останетесь полностью без дохода.