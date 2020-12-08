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Как заработать с минимальными вложениями?

8 декабря 2020, 14:35
Фото: pixabay
За последние годы ситуация в экономической, политической и социальной сфере нашей страны резко изменилась.

Не сказалось это только на желании людей заработать с минимальными вложениями. За последние три года на рынке появились новые предложения, позволяющие практически беспроигрышно найти подходящий вариант инвестирования.

Как заработать в 2020 году?

Если в 2017 многие предпочитали хранить деньги в банках, то падение доходности по депозитам в 2020 году заставило граждан искать другие возможности для накопления. Проведенные исследования показали, что 7 из 100 человек, которые ранее открыли вклады в банках, намерены изменить привычную финансовую практику.

Среди популярных способов – ПАММ инвестирование. Это высокодоходный способ заработка, предполагающий довольно высокие риски. Многие брокеры принимают депозиты от 50 долларов, предлагая доходность 110% и выше.

Еще один рискованный способ, который стал набирать популярность – торговля на бирже. Для получения дохода нужно не только покупать акции крупных и стабильных компаний, но и вкладываться в «темных лошадок».

Есть способы вложений, которые остались востребованными с 2017 года:

  • стартапы;
  • криптовалюта;
  • недвижимость.

Такие варианты позволяют не только сохранить свои сбережения, но и приумножить их. Более подробно информация о них представлена на сайте.

Заработок с минимальными инвестициями

Простой способ инвестирования – облигации. В отличие от банковских вкладов имеют более высокую ставку. Облигация представлена долговой распиской. В качестве заемщика выступают как крупные компании, так и государство. Этот способ подходит не только тем, кто имеет небольшую сумму для вложения. По предложениям обеспечивается защищенность средств больше, чем по обычным банковским депозитам.

Актуальны и ПИФы. Совершить вклад в них может любой человек. Для этого нужно приобрести долю в инвестиционном фонде. Работа подобных компаний регулируется государством, поэтому они относятся к менее рискованным.

Особо популярным в 2020 году стали онлайн-проекты:

  • создание собственного сайта для заработка на рекламе;
  • ведение блога или аккаунта в соц. сетях;
  • дистанционное обучение.

Для выхода на первую солидную прибыль нужно быть готовым потратить довольно много времени.

О чем стоит помнить?

Правила инвестиций не изменились за эти годы. Меньше рисков попасть в неприятную ситуацию, если не занимать деньги для инвестиций у друзей или банков. Помните: любые вложения связаны с рисками. Потеря чужих денег всегда более болезненная.

Каким бы соблазнительным не был проект, не нужно вкладывать в него все финансы. Можно распределить их по разным проектам. Не забудьте сформировать и подушку безопасности для своих обязательных расходов. В такой ситуации даже при неудачных вложениях вы не останетесь полностью без дохода.

Еще одно правило – любые сделки должны проводиться исключительно после предварительного анализа общей ситуации на финансовом рынке и специфики конкретного дела.

На правах рекламы

Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

#Экономика
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