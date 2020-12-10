«Россети» пустят в развитие энегосистемы Тувы 5 млрд рублей

Как отметил исполнительный директор «Россетей» Андрей Муров, этот пригород был выбран не случайно. Дело в том, что он является одним из самых развивающихся, здесь проживают почти 20 000 человек, имеется развитая инфраструктура: поликлиники, школы, детские сады. Учитывая перспективы роста района, его выбрали для реализации первого в регионе комплексного проекта цифровой трансформации электросетей.