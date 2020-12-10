Тагильчанин Александр Жученко стал победителем международного инклюзивного фестиваля

Запуск InvaNews прошел всего два месяца назад. На портале размещаются новости, которые, в первую очередь интересны людям с ограниченными возможностями. Сайт имеет версию для слабовидящих, а также функцию озвучивания текстов. В ближайшее время планируется запустить обучение удаленным профессиям.