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В Свердловской области количество заболевших коронавирусом превысило 50 тысяч человек

10 декабря 2020, 09:04
Фото: 1mediainvest.ru
В Свердловской области число людей, заболевших COVID-19, превысило 50 тысяч случаев, сообщает оперативный штаб региона.

На Среднем Урале за сутки выявили 392 случая коронавируса.

Больше всего заболевших за сутки зарегистрировали в Екатеринбурге — 208, в Нижнем Тагиле — 12 новых случаев. Также коронавирус выявили у жителей ГГО, Ивделя, Карпинска, Невьянска, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Серова и других.

597 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 335 из них лежат в отделении реанимации. 230 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

С начала пандемии в Свердловской области выявили 50 168 случаев.

В России за сутки зарегистрировали 27 927 случаев коронавируса в 85 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 6 730, Санкт-Петербурге — 3 774, а также Московской области — 1351. Всего за все время выявили 2 569 126 заболевших россиян.

В Свердловской области число выздоровевших приближается к 42,5 тысячи пациентов.

За сутки из медучреждений региона выписали 396 человек, с начала пандемии выздоровели 42 426 пациентов.

По стране за сутки из выписали 25 877 больных. Больше всего в Москве — 5 820, Санкт-Петербурге — 1918 и Московской области — 830. Количество выздоровевших с начала пандемии составило 2 033 669 человек.

По данным Роспотребнадзора, под наблюдение врачей остаются 545 704 россиян.

В Свердловской области снизилась суточная смертность от коронавируса.

За сутки в Свердловской области от COVID-19 скончались 14 человек, за все время зафиксировано 1 162 летальных случая.

В России за сутки скончались 562 пациента. Больше всего в Санкт-Петербурге — 79, Москве — 74 и Московской области — 32. За все время от инфекции умерло 45 280 человек.

#Россия#Статистика#Свердловская область#Коронавирус#Здоровье
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