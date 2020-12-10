В Свердловской области количество заболевших коронавирусом превысило 50 тысяч человек

В России за сутки зарегистрировали 27 927 случаев коронавируса в 85 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 6 730, Санкт-Петербурге — 3 774, а также Московской области — 1351. Всего за все время выявили 2 569 126 заболевших россиян.