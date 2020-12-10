Власти Нижнего Тагила объяснили высокую стоимость ледового городка в этом году

В этом году большое внимание уделят светодиодным и ледовым скульптурам. На площади установят новые фигуры, которые можно будет использовать в качестве фотозон. Вокруг новогодней ели сделают гигантский светящийся шатёр. Часть денег будет выделено на установку инфракрасных камер с возможностью ночного видения, они будут работать постоянно.