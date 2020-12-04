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Для строительства новогоднего городка в Тагиле используют более 900 кубометров льда

4 декабря 2020, 09:54
Фото: ИА «Все новости»
При строительстве новогоднего городка на Театральной площади в Нижнем Тагиле будет использовано более 900 кубометров льда из Тагильского пруда.

7 декабря в Нижний Тагил приедут четыре художника из других городов, которые начнут оформлять ледяные фигуры, помогать им будут и местные скульпторы, рассказал ИА «Все новости» директор компании-подрядчика «УралСтрой-НТ» Константин Благинин.

По его словам, все блоки вырезаются на Тагильском пруду, при работе мастерам помогают спасатели. Качество льда контролируют оценщики, он должен быть прозрачным и без примесей.

Лёд в любом случае будет тагильский — везти его откуда-то очень дорого, поскольку один автомобиль может перевезти только около 8 кубометров, а блоков требуется гораздо больше.пояснил Благинин.

Сейчас на Театральной площади ведут монтаж ограждений и ледяных заготовок. Сотрудники начали устанавливать ель и налаживать освещение, в боксах проходит монтаж светодиодных фигур.

На строительстве бригады работают посменно, заняты около 20 человек, более 25 сотрудников работают в электро-техническом цехе.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в Нижнем Тагиле ледовый городок будет построен без большой горки и аттракционов, кроме того не будет концерта при его открытии.

В Нижнем Тагиле ледовый городок будет построен без большой горки и аттракционов
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#Строительство#Ледовый городок#Нижний Тагил#Общество
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