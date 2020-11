В Нижнем Тагиле ледовый городок будет построен без большой горки и аттракционов

В Нижнем Тагиле из-за коронавируса было решено не отказываться от строительства ледового городка. В этом году он будет сделан с учетом всех требований Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба администрации города.

В мэрии прошло совещание, в ходе которого обсуждались вопросы празднования Нового года. Из-за коронавируса от ряда мероприятий было решено отказаться, а первоначальный проект ледового городка на Театральной площади был изменен. В частности, планируется отказаться от строительства ледового городка у КДК «Современник». Чтобы не было скопления людей, не будет выстроена и самая большая горка возле здания филармонии. Прежде чем окончательно определиться с техническим заданием и размещением конкурса, был проведен опрос жителей города. По словам заместителя главы администрации города по социальной политике Валерия Сурова, многие тагильчане хотели бы видеть елку и праздничное оформление на театральной площади. Кроме того, были проведены консультации с Роспотребнадзором. В результате техническое задание было изменено. В частности, минимизировано количество горок, на которых могут скапливаться люди, а также исключено возведение сцены. Акцент сделали на оформлении светом и фотозоне. Основной задачей исполнителя является обеспечение безопасности и соблюдение санитарных правил, а также социальной дистанции. На входе должны быть размещены соответствующие информационные таблички. Кроме того, не планируется проведение праздничных мероприятий, связанных с открытием городка. Не будет на площади и коммерческих аттракционов, а также точек общественного питания. Исключением является только продажа горячих напитков — кофе и чая.

