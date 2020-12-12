Свердловский оперштаб вторые сутки фиксирует более 400 случаев заражения COVID-19

В России выявлено 28 137 заболевших в 85 регионах. Больше всего случаев выявлено в Москве — 5890, Санкт-Петербурге — 2369 и Московской области — 970. Всего за время пандемии коронавирусная инфекция зафиксирована у 2 625 848 россиян.