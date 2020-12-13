Екатеринбурженка обвинила прокуратуру в получении ожогов

В общей сложности перед прибором женщина провела час. На следующий день она отправилась на прием к офтальмологу. Врач сказала, что ультрафиолетовые лучи убивают не только бактерии, но и все живое. Пострадавшая могла стать слепой, если бы провела перед прибором еще некоторое время.