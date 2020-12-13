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В Нижнем Тагиле изменили график движения электричек со столицей Урала

13 декабря 2020, 07:14
Фото: 1mediainvest.ru
В Свердловской области изменился график курсирования ряда электричек между Нижним Тагилом и Екатеринбургом.

С сегодняшнего дня, некоторые поезда будут доезжать не до столицы Урала, а до станции Керамик, пишет «Уралинформбюро» со ссылкой на пресс-службу Свердловской пригородной компании.

Также в графике появились новые остановки: Вторчермет, Уктус, Ботаническая, Лесотехническая, Шарташ и Первомайская. Теперь жители Нижнего Тагила смогут добраться до центра Екатеринбурга и других районов города на пригородном поезде.

Пригородный поезд № 6461 сообщением Керамик — Нижний-Тагил будет отправляться в 19.02 со станции отправления, а прибывать в пункт назначения в 22.58. Поезд № 6459 Керамик — Нижний Тагил будет отправляться в 17.30, прибывать в 21.36. Поезд № 6462 Нижний-Тагил — Керамик будет отправляться в 15.36, прибывать в 19.52.

#Екатеринбург#Электричка#Нижний Тагил#Общество
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