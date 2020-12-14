Свердловчан ожидает похолодание, снег и гололедица

Днем 14 декабря температура в среднем по региону составит -9…-4 градуса. При наличии облачности — до -14, сообщает ФБГУ «Уральское УГМС». Осадки в этот день не ожидаются, но в некоторых районах будет гололед. Ветер западный с порывами до 14 метров в секунду.