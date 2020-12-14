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Свердловчан ожидает похолодание, снег и гололедица

14 декабря 2020, 07:55
Фото: pixabay.com
В Свердловской области с 14 по 16 декабря ожидается похолодание до -21 градуса, а также небольшой снег и голлоледица.

Днем 14 декабря температура в среднем по региону составит -9…-4 градуса. При наличии облачности — до -14, сообщает ФБГУ «Уральское УГМС». Осадки в этот день не ожидаются, но в некоторых районах будет гололед. Ветер западный с порывами до 14 метров в секунду.

Во вторник, 15 декабря температура воздуха ночью опустится до -16…-11 градусов, при прояснении до -21, а в дневное время — до -12. Ожидается небольшой снегопад. Ветер сохранит направление, но его порывы снизятся до 5-10 метров в секунду.

В среду, 16 декабря, температура воздуха ночью также не будет превышать -16 градусов, а днем повысится до -11…-6 градусов. Ожидаются осадки в виде снега. Ветер сохранит западное направление, а его порывы не превысят 3-8 метров в секунду.

#Снег#Гололед#Свердловская область#Ветер#Здоровье
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