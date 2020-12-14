В Свердловской области число заболевших COVID-19 за сутки снова приближается к 400

В Российской Федерации за сутки зарегистрировано 27 328 заболевших в 84 регионах страны. Больше всего заболевших зафиксировано в Москве — 5874, Санкт-Петербурге — 3771 и Московской области — 1484. Всего за время эпидемии выявили 2 681 256 случаев инфицирования.