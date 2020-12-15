«Единая Россия» представила президенту новый список мер соцподдержки

Партия представила и огромный блок социальных предложений. Новые инициативы затрагивают людей, которые в своей повседневной работе сталкиваются с опасностью заболеть китайской коронавирусной инфекцией. Так, прозвучала идея страховать от ковида немедицинский персонал клиник. То же самое касается педагогов. Сейчас школьники могут находиться на занятиях без защитных масок. Кроме того, они не должны показывать справку об отсутствии у них коронавируса COVID-19. Выходит, что преподаватели рискуют заболеть больше, чем остальные. Оба предложения глава государства одобрил, подчеркнув, что эти темы действительно актуальны. Их надо прорабатывать более детально.