Назначение Андрея Давыдова связывают с падением добычи угля РУК

На данный момент эксперты отмечают значительное ухудшение ситуации в угольном дивизионе ЕВРАЗ. По сравнению с прошлогодними показателями здесь наблюдаются снижение добычи угля, а также частые простои. По отношению к данным предыдущего квартала добыча в угольных шахтах снизилась на тридцать два процента, а в сравнении с показателями прошлого года - более чем на пятьдесят процентов. При этом в третьем квартале текущего года РУК добыла всего 1 434 тысячи тонн угля.