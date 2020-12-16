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Снег и морозы: синоптики рассказали о погоде в Нижнем Тагиле на ближайшие дни

16 декабря 2020, 07:34
Фото: pixabay.com
В ближайшие дни синоптики обещают в Нижнем Тагиле осадки в виде снега и морозы в выходные дни. Прогноз опубликован на сайте Гисметео.

В четверг, 17 декабря, днем ожидается пасмурная погода и небольшой снег. Днем и ночью будет -8 градусов. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду.

Во пятницу, 18 декабря, весь день ожидаются осадки в виде снега. Днем будет -6 градусов, к вечеру похолодает до -13 градусов. Юго-западный ветер сменится северным до 10 метров в секунду.

В субботу, 19 декабря, днем похолодает до -22 градусов, ночью до -25 градусов. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный до семи метров в секунду.

В воскресенье, 20 декабря, днем потеплеет до -17 градусов, ночью температура воздуха не изменится. Ожидается пасмурная и малооблачная погода без осадков. Ветер сменится на юго-западный с порывами до 13 метров в секунду.

#Погода#Нижний Тагил#Здоровье
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