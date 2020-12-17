80-летнюю пенсионерку из Екатеринбурга обманули в банке на 500 тысяч рублей

Женщина пришла в банк, чтобы снять пенсию. При этом сотрудник предложил ей открыть какой-то вклад и показывал ей графики.
После долгих уговоров, пенсионерка заключила договор страхования жизни с выплатой дополнительного инвестиционного дохода. При этом, он был заключен не с банком, а со сторонней организацией.
Пострадавшая обратилась в Центр защиты прав потребителей. По словам директор организации, бабушку обманули, она не понимала, что делает.
Правозащитникам известно, что такую схему используют в нескольких банках в Екатеринбурге. Она рассчитана именно на пенсионеров, которые невнимательны и не вникают в суть документов.
Недобросовестная практика, при которой клиенту продают один финансовый продукт под видом другого, называется мисселингом.