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80-летнюю пенсионерку из Екатеринбурга обманули в банке на 500 тысяч рублей

17 декабря 2020, 12:22
Фото: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге сотрудник банка обманул на 500 тысяч рублей 80-летнюю пенсионерку.

Женщина пришла в банк, чтобы снять пенсию. При этом сотрудник предложил ей открыть какой-то вклад и показывал ей графики.

После долгих уговоров, пенсионерка заключила договор страхования жизни с выплатой дополнительного инвестиционного дохода. При этом, он был заключен не с банком, а со сторонней организацией.

Пострадавшая обратилась в Центр защиты прав потребителей. По словам директор организации, бабушку обманули, она не понимала, что делает.

Правозащитникам известно, что такую схему используют в нескольких банках в Екатеринбурге. Она рассчитана именно на пенсионеров, которые невнимательны и не вникают в суть документов.

Недобросовестная практика, при которой клиенту продают один финансовый продукт под видом другого, называется мисселингом.

#Екатеринбург#Обман#Банк#Пенсионерка#Новости УрФО#Общество
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