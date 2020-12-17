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Фильм «Сестренка» признан лучшей молодежной картиной на международном фестивале

17 декабря 2020, 10:24
Фото: фонд имени Мустафа Каррима
Фильм «Сестренка», который был создан режиссером Александром Галибиным по повести поэта республики Башкортостан Мустая Карима «Радость нашего дома», признан лучшим молодежным фильмом на X Международном кинофестивале детских фильмов «Витторио Венето» в Италии.

Смотр картин проходил в онлайн-режиме с 16 ноября по 22 декабря 2020 года.

В конкурсе приняли участие 12 фильмов современных авторов разных стран. По три было представлено в каждой из номинаций с возрастными группами: Сан-Августа (III, IV и V начальная школа), Монте Бальдо (I, II, III младшая средняя школа), Монте Пиццок (IV и V младшая средняя школа) и Монте Визентин (III, IV и V средняя школа, университет студенты и взрослые).

Организатором фестиваля стала некоммерческая ассоциация социального продвижения «400 Colpi», которую основал Витторио Венето в 1995 году с целью приближения молодежи к кино.

Военная драма «Сестренка» вышла на экраны 19 сентября 2019 года к 100-летнему юбилею Мустая Каримова. Показы прошли в ряде городов России, а также были проведены специальные показы в Лондоне, Брюсселе и Вене.

Фильм удостоен Гран-при IV Ялтинского Международного фестиваля «Евразийский мост», приза зрительских симпатий и диплома III степени на XXIII Всероссийском фестивале визуальных искусств «Орленок», а также других.

1 декабря оператор фильма Михаил Агранович получил премию «Белый квадрат» за лучшую операторскую работу за 2019 год.

#Общество
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