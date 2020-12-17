Фильм «Сестренка» признан лучшей молодежной картиной на международном фестивале

В конкурсе приняли участие 12 фильмов современных авторов разных стран. По три было представлено в каждой из номинаций с возрастными группами: Сан-Августа (III, IV и V начальная школа), Монте Бальдо (I, II, III младшая средняя школа), Монте Пиццок (IV и V младшая средняя школа) и Монте Визентин (III, IV и V средняя школа, университет студенты и взрослые).