Владимир Путин: «Бояться онлайн-образования не надо»

По мнению главы государства, необходимо разделить вопросы об онлайн-обучении в школах и ВУЗах.
В России 39,9 тысячи школ, из них работает дистанционно только два процента, некоторая часть находится в смешанной системе. При этом большинство из них работает в обычном режиме. ВУЗам, в основном, рекомендовано перейти на дистант.
Путин отметил, что проблемы есть, они касаются и компьютерного оборудования, интернета.
В 2021 году все школы Российской Федерации должны получить доступ к скоростному интеренету,подчеркнул президент.
Путин отметил, что такая система образования никогда не заменит личного контакта между учащимися и преподавателями, однако дистанционное образование будет развиваться.
Вообще бояться онлайн-образования не надо. Есть положительные стороны, есть отрицательные,пояснил глава государства.