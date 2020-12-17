Вячеслав Гладков общался с белгородцами в социальной сети

Также в рамках эфира врио губернатора Белгородской области снова ответил на вопросы об ограничениях в новогодние дни. Он сказал, что в детских садах разрешается проводить утренники, но родители не смогут на них присутствовать. При желании можно будет пригласить фотографа и оператора, но только при наличии справки об отсутствии у них коронавируса.