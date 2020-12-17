TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Вячеслав Гладков общался с белгородцами в социальной сети

17 декабря 2020, 13:22
Фото: фрагмент видео YouTube
Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков в прямом эфире отвечал на вопросы белгородцев без ведущих и посредников.

По сообщению издания Bel.ru, прямая линия для беседы с жителями Белгородской области была организована в социальной сети. Гладков провел ее самостоятельно, в течение одного часа отвечая на пришедшие перед эфиром вопросы. Для граждан с ограниченными возможностями трансляция сопровождалась сурдопереводом.

Отмечается, что в основном белгородцев волновали вопросы, которые касаются ледяного дождя, в частности проблемы в работе управляющих компаний, занимающихся устранением последствий ЧП. На вопрос о наказаниях врио губернатора ответил, что сначала нужно хорошо разобраться в ситуации и только потом принимать решение. Если факт халатности будет доказан, виновный не уйдет от наказания.

Также в эфире был озвучен вопрос о поборах в учебных заведениях региона. На него Гладков ответил категорично: любые поборы в школах — «это тюрьма». Он отметил, что в школах создаются специальные родительские комитеты, через которые можно оказать добровольную помощь. Если же в школах будут принудительно требовать деньги или другую помощь, необходимо незамедлительно обращаться в прокуратуру.

Ответил Гладков и на вопрос о том, что можно сделать с ростом цен на хлеб и другие продукты. Здесь нужен диалог с ретейлерами при поддержке федеральных властей.

Также в рамках эфира врио губернатора Белгородской области снова ответил на вопросы об ограничениях в новогодние дни. Он сказал, что в детских садах разрешается проводить утренники, но родители не смогут на них присутствовать. При желании можно будет пригласить фотографа и оператора, но только при наличии справки об отсутствии у них коронавируса.

Судя по комментариям, жители Белгородской области высоко оценили доступность главы региона для простых граждан и возможность не только задать ему вопрос, но и получить ответ.

#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14