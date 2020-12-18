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Президент РФ может распространить допвыплату на беременных женщин

18 декабря 2020, 15:32
Фото: pikist.com
Новогоднюю выплату в пять тысяч рублей семьям с детьми до семи лет предложили распространить на всех женщин, стоящих на учете по беременности. Соответствующее обращение общероссийское движение «За жизнь!» передало российскому лидеру Владимиру Путину.

NEWS.ru пишет, что исходя из положений документа, в движении поддерживают новогоднюю меру президента поддержки семей с маленькими детьми. Однако в условиях демографического кризиса эти средства следует выплатить и всем беременным женщинам.

Отмечается, что со слов специалистов, содействие семье с детьми в первую тысячу дней жизни ребенка — двести семьдесят дней до рождения и два года после него экономит государству затраты на социализацию, лечение и профилактику девиантного поведения детей и взрослых в последующем.

#Общество
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