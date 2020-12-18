Президент РФ может распространить допвыплату на беременных женщин

NEWS.ru пишет, что исходя из положений документа, в движении поддерживают новогоднюю меру президента поддержки семей с маленькими детьми. Однако в условиях демографического кризиса эти средства следует выплатить и всем беременным женщинам.
Отмечается, что со слов специалистов, содействие семье с детьми в первую тысячу дней жизни ребенка — двести семьдесят дней до рождения и два года после него экономит государству затраты на социализацию, лечение и профилактику девиантного поведения детей и взрослых в последующем.