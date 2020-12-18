Президент РФ может распространить допвыплату на беременных женщин

Отмечается, что со слов специалистов, содействие семье с детьми в первую тысячу дней жизни ребенка — двести семьдесят дней до рождения и два года после него экономит государству затраты на социализацию, лечение и профилактику девиантного поведения детей и взрослых в последующем.